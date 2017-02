Best of Indie Januar/Februar

Und sonst?

Zweimal feiner Indie-Horror für Konsolen: Mit “Nevermind” (Windows, Mac, Linux; Vive, Oculus, OSVR; Xbox One 19,99 Euro) hat eines der spannendsten und ungewöhnlichsten Horror-Experimente der letzten Jahre den Weg zur Xbox One gefunden; leider ohne die Option auf Biofeedback, wie sie die PC-version bot. Noch gruseliger ist “Sylvio” (Windows, Mac; PS4, Xbox One, 12,99 Euro), das ebenfalls auf Konsolen gewandert ist - mit seinem starken Fokus auf wirklich unheimlichem Audiodesign ein absoluter Geheimtipp für Freunde atmosphärischen Horrors.

Wer den glorreichen Zeiten von “Master of Orion 2” nachtrauert, sollte einen Blick auf “Stars in Shadow” (Windows 22,99 Euro) werfen, das das unverwüstliche Spielprinzip mit ein paar neuen Kniffen wieder in altem Glanz erstrahlen lässt. Nostalgie anderer Art bedient “M.E.R.C.” (Windows, Early Access 19,99 Euro), das sich daran versucht, das globale Management der “XCOM”-Tradition mit Echtzeittaktik im Stil und Setting von “Syndicate” zu verbinden - mit der Option auf Coop-Multiplayer-Einsätze. Puzzlefreunden wiederum sei das sehr schräge “She remembered caterpillars” http://caterpillar.solutions/ (Windows, Mac, 11,99 Euro) empfohlen, in dem kleine Raupen große Logikpuzzles lösen.

Ein kleines Juwel zum Schluss: In “A Normal Lost Phone” (iOS, Android, Windows, Mac, Linux 2,99 Euro) steht das Wühlen in einem fremden soeben gefundenen Smartphone als Spielmechanik im Mittelpunkt - ein narrativer Trick, der ein absolut originelles Erzählen erlaubt.