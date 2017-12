Best of Indie November

Und sonst?

Zwei ganz unterschiedliche Flugabenteuer: Im atmosphärischen Aer - Memories of Old (Windows, Mac, Linux, 15 Euro) steht die Erforschung eines Archipels fliegender Inseln im Vordergrund. Die Pilgerin kann sich dabei vom Mensch zum Vogel verwandeln, um diese atmosphärische Low-Poly-Welt und ihre Geheimnisse frei zu erforschen - ein bisschen erinnert das Spiel schwedischer Entwickler an das großartige Journey.

Rasanter, aber in ähnlichen Landschaften ist man im kleinen Highscore-Game Superflight (Windows, 3 Euro) unterwegs, denn in dem stürzt man sich todesverachtend mit Wingsuit in die immer neu generierten Schluchten zwischen ebenfalls fliegenden Felsbrocken. Je näher man an den Felsen vorbeirast, desto mehr Punkte gibt’s - ein kleiner, höchst unterhaltsamer Adrenalin- und Geschwindigkeitsrausch aus Berlin.

Das einzigartige Strategie-Rollenspiel All Walls Must Fall (Early Access, Windows, Mac, Linux 15 Euro) stammt nicht nur ebenfalls aus Berlin, sondern spielt auch dort: In einer Welt, in der die Mauer nie gefallen ist, ist man darin im Jahr 2089 als bärbeißiger Söldner in Technoclubs unterwegs und kämpft in der Tradition von XCOM gegen bewaffnete Wachen, während rundum die Clubbesucher tanzen. Für den originellen Kick sorgen eine Zeitrückspulfunktion sowie die Möglichkeit, alternativ auch per Gespräch mit den Gegnern ans Ziel zu kommen - noch im Early Access, aber dank regelmäßiger Updates schon jetzt ein schräger Spaß.