Best of Indie: Oktober 2016

Shadow Warrior 2 (Windows 36,99 Euro, Konsolen tba)

Schon die absolut gelungene Neuauflage des Urvaters "DOOM" hat heuer bewiesen, dass im vermeintlich überalteten Simpelgameplay der FPS-Frühzeit noch viel Energie steckt, und auch "Shadow Warrior 2" lehnt sich an dieses Erfolgsrezept an: Hohe Beweglichkeit und Geschwindigkeit sind Trumpf, und der Kampf gegen die knallbunten Gegnermassen findet in großen, abwechslungreich gestalteten offenen Arenen statt. Dass dieser simple Kern aus frenetischer Action in ein von FPS-Rollenspielen wie "Borderlands" inspiriertes Skill-, Loot- und Levelsystem gezwängt wird, fällt angesichts dessen Einfachheit zur Abwechslung kaum negativ ins Gewicht. Auf dem normalen Schwierigkeitsgrad trägt der RPG-Aspekt entschieden zur Abwechslung bei, indem die über 70 (!) verschiedenen, sich zum Teil stark unterscheidenden Nah- und Fernkampfwaffen durch Upgrades teils radikal personalisiert werden können. Wer mag, kann so etwa sein Schwert mit Eismagie aufrüsten, explosive Pfeile verschießen oder sogar seine schweren Waffen zu abstellbaren Geschütztürmen ausbauen; erst bei höherer Schwierigkeit wird dieses Tüfteln am Arsenal mehr als unterhaltsame Option.

Rasant, anarchisch, vollgepackt, hübsch und vor allem im Koop mit bis zu vier Mitspielern ist "Shadow Warrior 2" ein rundum gelungener Spaß mit riesigem Unterhaltungswert, zu dem man auch nach Abschluss der Story gern zurückkehrt. Neben "DOOM" darf man es getrost zu den gelungensten First-Person-Shootern des Jahres zählen.