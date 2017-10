Best of Indie September/Oktober

Nidhogg 2 Windows, Mac und PS4 um 15 Euro.

Auch in Nidhogg 2 sieht man sich am Ende jeder Partie einer Horrorgestalt in Form eines riesigen fliegenden Wurms gegenüber - nur will man nichts sehnlicher, als sich in dessen Maul zu stürzen, um das Duell zu gewinnen. Die bizarre Ausgangssituation des originellen Duellspiels ist im Vergleich zu seinem kultigen Vorgänger ebenso unverändert geblieben wie der Spaß, den man zu zweit auf dem Sofa oder online mit dem schnellen Multiplayerspiel hat, doch in Sachen Präsentation hat sich sehr viel geändert: War der Vorgänger noch unterkühlt minimalistisch monochrom, ist Teil zwei knallbunt und cartoonig geraten - als würden sich leicht missratene Knetmassemännchen höchst blutig bekriegen.

Die Basics: Spieler 1 will nach links, Spieler 2 nach rechts, um sich nach einigen Screens triumphal dem Wurmgott zu opfern. Auf dem Weg zum Ziel tritt man sich mit verschiedenen Hieb- und Stichwaffen in den Weg, der Tod ist temporär und kurz und die Aufeinandertreffen sind mal taktisch, mal hysterisch komisch. Nidhogg 2 ist ein ungeheuer motivierender Partyspaß, in dem im Turniermodus bis zu acht Spieler nacheinander gegeneinander antreten können - das perfekte Spiel für die Games-Party mit Freunden auf der Couch. Freunde des Vorgängers mögen über den neuen Grafikstil und manche Detailänderung wehklagen, alle anderen unterhalten sich prächtig.