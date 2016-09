"Das verspielte Dutzend": Interviews mit Menschen der Spielkultur. Ein Vorwort.

Jede Person repräsentiert einen Themenbereich und damit auch einen bestimmten Teil der Spielkultur.

Mit den Interviews alleine war es aber nicht getan, denn damit ließe sich nur schwerlich ein Coffeetable-Book füllen. Deshalb ist jede Interviewsituation von professionellen Fotografen ausgiebig festgehalten worden, in Österreich und Deutschland von Christoph Liebentritt und in San Francisco von Skyler Reid. Die meisten Gesprächspartner sind dort interviewt und fotografiert worden, wo sie leben, wo sie sich gerne aufhalten oder wo sie ihre Arbeit verrichten oder verrichtet haben - sei es in einem ehemaligen Kino, einem Park in der Großstadt oder dem jugendprägenden Plattenladen.

"Das verspielte Dutzend" mag für ein eigenes Buch letztlich zu wenig einfalls- und umfangreich, zu sehr speziell gewesen sein. Andererseits wäre es enttäuschend, die interessanten Gespräche und guten Fotos für ewig in der digitalen Schublade liegen zu lassen. Deshalb und auch in Bezug darauf, dass sich alle Beteiligten Zeit für dieses Projekt genommen haben, gibt es die zwölf Interviews mit zwölf außergewöhnlichen Videospielkulturmenschen nun hier, auf Video Game Tourism. Monatlich. So lange, bis der nächste Sommer kommt.