Der Kulturförderer: Jogi Neufeld

Du erzählst in Interviews gerne, dass dich deine Ex-Frau in der gemeinsamen Wohnung irgendwann vor ein Ultimatum gestellt hätte, was deine Tabletop-, Konsolen- und Videospielsammlung betrifft.

Ultimatum hat’s keines gegeben, aber sie hat einfach die gestapelten Schachteln mit den alten Konsolen und Tabletops auf und in allen Schränken der Wohnung nicht mehr sehen können und irgendwann gesagt: Das muss woanders hin. So hat der SUBOTRON-Shop begonnen.

Wann hast du mit dem Sammeln begonnen?

Wirklich angefangen hat es, weil ich aufgrund der Musikleidenschaft ein passionierter Vinylsammler und –jäger war. Ich bin immer auf Flohmärkte gegangen und habe irgendwann mein zweites Computerspiel, das ich in meiner Kindheit besessen hatte, am Flohmarkt gefunden – zufällig, beim Herumwühlen. Das war "Game & Watch: Donkey Kong", das orangefarbene Double Screen. Dann habe ich mir gedacht: Cool, das hatte ich mal! Dann habe ich immer mehr Sachen gefunden und angefangen, sie zusammenzutragen. Danach hat es zwei Initialzündungen gegeben, wo ich wirklich zum Hardcore-Sammeln angefangen habe: Erstens das Buch "Electronic Plastic" vom Gestalten-Verlag, wo man auf einmal gesehen hat, was für wunderbare Objekte Handhelds waren. Zweitens habe ich Ebay entdeckt, das war so 1999, 2000. Dann hat es angefangen, da habe ich einfach alles haben müssen, was es so gegeben hat.

Hast du als Jugendlicher auch gesammelt?

Der allererste Ursprung war mein Primarschulfreund – in Österreich heißt das Volksschule – Marco Garcia, ein Kind von spanischen Immigranten. Da, wo ich aufgewachsen bin, war eine große Textil- und Stickereiindustrie, und da haben sie in den 1960er Jahren viele spanische und italienische Gastarbeiter in die Region geholt. Bei Marcos Familie im Wohnzimmer sind an der Wand riesige Säbel gehangen und darunter ist ein ziemlich großer Fernseher gestanden, mit einer "Pong"-Konsole angeschlossen. Jeden Mittwoch Nachmittag, wenn schulfrei war, habe ich zu meinen Eltern gesagt: Ich gehe zu Marco Aufgaben machen. Stattdessen haben wir "Pong" gespielt. Das war extrem super: Dass man im Fernsehen nicht nur "Muppet Show" oder "Das feuerrote Spielmobil" schauen, sondern dass man selbst etwas bewegen konnte! Dass man interagieren kann mit der Glotze, die an sich schon super war. Fernsehen war ja aufregend. "Pong" war zwar schwarzweiß, aber wir haben dennoch etwas bewegen können am Fernseher. Es war Wettbewerb und es hat dafür nicht mehr gebraucht als zwei Striche und einen Punkt. Das haben wir dann lange gemacht. Meine Eltern haben mir und meinen zwei Brüdern aber nie so ein Gerät gekauft.