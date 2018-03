Die Spaziergänger 2: Islands: Non-places

Ist ein Walking Simulator noch ein solcher, wenn in ihm gar nicht gegangen, sondern eher verweilt wird? Ist es ein Spaziergang, wenn der Weg zwischen den Orten, oder, in diesem Fall: Nicht-Orten einfach weggelassen wird? Der Kern von Spielen, in denen das Tun weniger wichtig als das bewusste Anwesendsein ist, wäre so betrachtet nicht die Bewegung, sondern das Innehalten; und genau so betrachtet fügt sich auch Islands: Non-places zu jenen Spielen, die man als virtueller Spaziergänger durchaus näher ins Auge fassen sollte - auch wenn man in ihm eigentlich überhaupt nicht spazierengeht.

Statt also einen Weg zu gehen, noch dazu hin zu Sehenswürdigkeiten, die speziell und besuchenswert sind, verweilen wir an auf den ersten Blick belanglosen Orten, die banaler kaum sein könnten: an Bushaltestellen, in gesichtslosen Lobbys, vor Rolltreppen, Parkplätzen, Bankomaten.