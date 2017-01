Emily is Away - Es geht immer ums Vollenden

Kein einziger Ziegelstein, kein einziges Gänseblümchen wird den Platz markieren, an dem Julien einen Freund verlor.

Egal. Nur Stunden, nachdem ich den vorherigen Absatz schreibe, veröffentlicht Patrick Klepek die berührende Geschichte eines 74-jährigen Mannes. Sein Name ist Julien. Seine Heimat seit 17 Jahren das MMO Asheron’s Call, welches jedoch eine baldige Verabredung mit der virtuellen Abrissbirne erlebt. Für Julien ein schwerer Schlag. Jeder, der sich einmal in seinem Leben ernsthaft mit einem MMO auseinandersetzte, kann wohl von Freundschaften berichten, die in dieser Welt erblühten, doch für Julien war es auch der Ort, an dem eine ihr Ende fand. Er hielt sich gerade mit seiner Quest-Gruppe in Eastham auf, eine der Städte im Spiel, als plötzlich ein Hund durch das Mikrofon seines Anführers und Freundes bellt. Schlaganfall. Zusammen mit anderen Spielern organisierte Julien eine Gedenkfeier am letzten Ort, den sein Freund erlebte. Sollte der Entwickler Turbine nicht doch noch umdenken, wird jener Ort womöglich nicht mehr existieren beim Lesen dieser Zeilen. Kein einziger Ziegelstein, kein einziges Gänseblümchen wird den Platz markieren, an dem Julien einen Freund verlor. In einem Video fragt seine Enkelin, was er wohl am meisten vermissen wird. »Selbst zu sagen, wann es vorbei ist.«