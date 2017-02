Final Fantasy XV: Weltkultur als Popcollage

Computerspiele tun sich oft schwer damit, ihre Handlungen zu einem würdigen Abschluss zu bringen. Nicht so Final Fantasy 15, hier wird aus allen nur verfügbaren Rohren geschossen. Kitschig, dabei aber auch so wunderbar symbolträchtig ist Noctis' Abschied von seiner Gruppe, den er an ihrem letzten Lagerfeuer kurz vor dem Anbruch der Dämmerung formuliert. Der Name der Welt Eos ist der griechischen Göttin der Morgenröte entliehen, die jeden Morgen aus dem Okeanos, dem Quell alles Lebendigen, emporsteigt, um das Erdenrund zu umspannen. In dieser ontologischen Zwischenwelt, nahe des Lebensanfangs, die in Ardyns ewige Dunkelheit montiert wird, verabschiedet er sich von ihnen, in der japanischen Version dann doch mit den Worten „I love you guys“, denn er muss sein Leben lassen, um die Welt von Dunkelheit reinzuwaschen. Im Abspann des Spiels wird dann wieder an den Anfangsdialog angeschlossen, so als würde sich das Spiel nach dieser Serie von höchsten Gefühlswallungen selbst neu starten, doch Credits und Opening-Musik laufen und sind nicht aufzuhalten.

Der Titelsong, das Stand by me-Cover von Florence and the Machine, ist ein großartiges Arrangement nicht nur des Soul-Klassikers, sondern auch der Hymne des Kristalls, die fester Bestandteil jedes Final Fantasys ist. Unerhört ist nicht nur, dass sich erstmals westliche Musiker dieser Aufgabe annehmen durften, oder dass das Lied der apokalyptischen Nacht ebenfalls durch biblische Verse entgegentritt, sondern dass zu dem emphatischen „Darling, Darling“, grade nicht die märchenhafte Prinzessin Lunafreya, sondern Promptos Fotos der Truppe eingeblendet werden.