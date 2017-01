Fünf Jahre VGT! Und ein GOTY-Reigen

Sowohl Adr1ft als auch Event[0] sind wunderschöne Einsamkeitssimulatoren

Ähnlich geht es uns in Event[0]: In einer Parallelrealität landen wir hier nach einem Unfall auf einem in den Weiten des Alls gestrandeten menschenleeren Kreuzfahrtschiff aus den 1980er-Jahren: Verlassene Zimmer, flackernde Beleuchtung, umgestürzte Möbel, verunsicherte Saugroboter... Im Hintergrund immer wieder Klaviermusik. Auch hier ist der künstliche Garten zentraler Ort, auch hier erfahren wir die Geschichte der Besatzung erst im Nachhinein mit einem kleinen, aber gewichtigen Unterschied: In Event[0] ist nicht die Reise durch die Trümmer einer Raumstation zentraler Spielmechanismus, sondern unserer wiederkehrender Dialog mit der künstlichen Intelligenz des Schiffes: Kaizen.

Mit ihr/ihm kommunizieren wir stilecht mittels Tastatur und monochromer Monitore. Für die Älteren unter uns werden hier Erinnerungen an Interplays Textadventures wach. Und ähnlich wie bei diesen steht und fällt das Spiel mit der Glaubwürdigkeit seines Wortschatzes. Und Kaizen ist – gemessen am begrenzten Budget – sehr glaubwürdig ausgefallen. Doch selbst wenn Kaizen überzeugendere Dialoge anzubieten hat, als so ziemlich alle NPCs der jüngsten Triple-A-Spiele, täuscht auch er nicht darüber hinweg, dass wir in Event[0] (wieder) alleine sind. Einsamkeitssimulatoren, ich stelle den Begriff jetzt einfach so in den Raum. Beide Spiele simulieren die Isolation des Individuums auf ästhetisch überzeugende Art und Weise: beklemmend und verführerisch zugleich.

Novalis hat seine Frage 1798 übrigens folgendermaßen beantwortet: „Die Tiefen unseres Geistes kennen wir nicht. Nach Innen geht der geheimnisvolle Weg. In uns und nirgends ist die Ewigkeit mit ihren Welten, die Vergangenheit und die Zukunft.“ Das kann man auch einfacher sagen: Es geht in beiden Spielen nicht so sehr um das All, Weltraumreisen und fortschrittliche Technologien sondern um den Menschen, seine Ängste und Schwächen.