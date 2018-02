Hearthstone: Wie der Zufall so spielt

Lang ists her, das letzte Video. Offenbar habe ich das Schicksal herausgefordert, als ich mir voller Zuversicht erstmals ein zeitgebundenes Thema vornahm: eine Reaktion auf einen Artikel von meinem VGT-Kollegen Eron Rauch, der Mitte letzten Jahres über die Rolle von Zufall in Blizzards Sammelkartenspiel Hearthstone schrieb. Jetzt, kaum sieben Monate später, folgt also meine zeitnahe Antwort: eine kurze Analyse der Zusammenhänge von Game Design, Zufallsfaktoren und dem Verhalten von Spieler_innen.

