Modtag! Aliens TC

Nachdem ich meine aktuelle WASD-Kolumne zum Teil dazu nutzte, einen Mod-Mythos aufzuklären, muss ich an dieser Stelle zugeben, dass ich bis vor kurzem selbst auf eine solche Erzählung hereingefallen war und diese auch weiter verbreitet hatte. Konkret handelt es sich um die Geschichte, nach der 20th Century Fox 1994 die Einstellung der Entwicklung und Distribution der Modifikation Aliens TC für Doom veranlasst habe, da die Produktionsfirma darin eine Verletzung ihrer Rechte an den Filmen der Science-Fiction-Reihe sah. Dadurch habe sich dann in der Modding-, aber später auch allgemein in der Computer-Szene die Bezeichnung „FOX‘d“ oder auch „foxed“ etabliert, als Beschreibung für das Kaltstellen von Fan-Projekten zu bekannten Marken aus Film und Fernsehen unter Androhung von Anwälten.

Wie ich allerdings vor kurzem herausfand, ist nur ein Teil dieses Mythos wahr. Auch wenn der Begriff tatsächlich geprägt wurde, nachdem 20th Century Fox aufgrund der unerlaubten Nutzung urheberrechtlich geschützter Elemente die Weiterentwicklung und Verbreitung einer Total Conversion (TC), also eines Totalumbaus eines Egoshooters untersagt hatte, handelte es sich dabei nicht um das Fan-Projekt, welches die Welt der Filme 1994 in Doom spielbar gemacht hatte. Vielmehr wurden die Entwickler der Modifikation Alien Quake für den Egoshooter Quake 1997 zum Präzedenzfall dafür, dass sich Medienunternehmen nun dafür interessierten, ihre Rechte auf dem an Bedeutung gewinnenden Computerspielmarkt durchzusetzen – in diesem Fall wahrscheinlich auch um Konkurrenz auszuschalten, da die Aliens-Lizenz an Sierra Entertainment verkauft worden war, das 1999 das Spiel Aliens versus Predator veröffentlichte.