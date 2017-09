Modtag!: Modderview Josh Romito (GTA V Redux)

Nach der ersten Runde in den Bänden 6, 7 und 8 des Gameskultur-Bookazines WASD und drei weiteren Folgen hier bei VGT präsentiert unser Gastautor Stefan Köhler nun endlich die lang erwartete dritte Staffel seiner etwas anderen Interviewreihe. In Folge 1 kommt dabei ein Modder zu Wort, dessen Überarbeitung die Grafik des Originals in den Schatten stellt, aber auch selbst in ein schlechtes Licht gerückt wurde…

Als der GTA V-Publisher Take Two die Entwickler des Modding-Tools Open IV im Juni 2017 mit einer Unterlassungsaufforderung zwang, ihr Programm nicht weiter zu entwickeln und zu verbreiten, da es für illegale Zwecke genutzt werden könnte, brach nicht nur ein Sturm der Entrüstung von Fans los, der sich in einer Häufung schlechter Spielrezensionen bei Steam niederschlug. Durch diese Forderung gerieten zudem andere Modifikationen für GTA V, die auf Open IV aufbauten, in Gefahr, nicht mehr zu funktionieren, bis sich der Entwickler Rockstar einschaltete und Take Two davon überzeugte, nicht weiter gegen Open IV vorzugehen.