Nabelschau 2: VGT's not dead

Aber! Moment! Keine Bange - wer gemeint hat, diese Retrospektive wäre nun der Auftakt zu einem tränenreichen Abschied, bevor die Rollläden endgültig heruntergelassen werden: It ain't so! Im Gegenteil: Ich habe schöne Neuigkeiten, denen ich allein durch ihre Ankündigung höheren Realitätsgehalt verschaffen möchte.

Zum Ersten wird hier in diesem Theater in Kürze eine neue Serie starten, die sich eines Themas annimmt, das für mich immer zentraler wird, jenem der Kuration dieses großartigen, riesigen und unmenschlich rasant anwachsenden Berges an Spielen. Unter dem schönen Titel "Pile of Fame" wollen die VGT-Allstars Robert Glashüttner, Joe Köller, Christof Zurschmitten und ich Monat für Monat jeweils jeder ein Spiel vorstellen, das auf die eine oder andere Art untergegangen ist - ohne Rücksicht auf deren Aktualität oder Erscheinungsdatum. Die Serie soll ein winziges Gegengewicht zum ständigen Hypetrain sein, dem jedes kommende Spiel tausendmal mehr Zeilen wert ist als der Berg an Spielen, die hinter uns liegen. Ein geladener Gast gesellt sich jeden Monat zu uns. Mehr alten Scheiß, sag ich immer!

Zum Zweiten wollen der großartige Eron Rauch und ich uns 2018 wieder etwas verstärkt der Screenshot-Fotografie widmen; in welche Form genau ist noch ungewiss.

Zum Dritten werden der hoch geschätzte Sebastian Standke und ich uns künftig ebenfalls im Monatsrhythmus zu Spaziergängen durch die weite Welt kleiner unbekannter Walking-Simulatoren verabreden. In der Serie "Die Spaziergänger" berichten wir uns gegenseitig von Ausflügen in ein Genre, das abseits der großen Namen der Nische eine sprühende Lebendigkeit hervorgebracht hat.

Was es weiterhin geben wird: Die gesammelten Kurzkritiken der "Best of Indie"-Serie, ausgewählte Artikel von anderen Publikationsorten, Gastbeiträge geschätzter Mitautoren sowie den einen oder anderen Essay aus meiner Feder, der sonst nirgends reinpasst.

Und nochmals an dieser Stelle: Danke an die besten Menschen, die hier auf VGT als Autoren immer ebenso wichtig waren. Ich wollte das nie als Ein-Mann-Show verstanden haben und freue mich tierisch über jede Zeile.

Wie versprochen, ein Versprechen: VGT's not dead. Auf ein schönes 2018 - wir lesen uns hier.