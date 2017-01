Nachricht vom kalten Ende der Welt

Auf dem Boden am Fuß der Treppe liegt ein frischer Wolfspelz zum Trocknen; nur mehr wenige Tage, dann kann ich ihn zu dem Mantel vernähen, der seit langer Zeit mein nächstes großes Ziel ist. Diesen Wolf, so erinnere ich mich, habe ich nicht selbst getötet; sein Kadaver lag eines Morgens an der Seite meines Hauses, ein Opfer von Krankheit oder vielleicht des Bären, der nachts um mein Haus wandert. Seine Därme trocknen ebenfalls im Flur; aus ihnen kann ich irgendwann Angelschnur drehen, aber hier, im Lieblichen Tal, habe ich noch keinen See gefunden, in dem ich angeln könnte. Die Tage am Mystery Lake, dem Gebiet, in dem mein Überlebenskampf begonnen hat, scheinen mir endlos lange her; Tage, in denen ich morgens vorsichtig auf das Eis des stillen Sees gegangen bin, zu den Fischerhütten über zugefrorenen Eislöchern, und Fisch nach Hause getragen habe, so viel, dass ich mir die Frage stellte, ob es das war mit dem ewigen Kampf ums Essen. Als mein Angelzeug plötzlich nicht mehr aus dem Eisloch auftauchte und ich in Marschweite kein Material gefunden hatte, um neues zu basteln, war klar, dass das Illusion gewesen war.

Der Marsch vom Mystery Lake zum Lieblichen Tal, vor etwa zehn Tagen, war eine Herausforderung. Vierzig Kilo Gepäck, alles, was ich in den ersten, harten Tagen gesammelt und gefunden hatte: Kleidung, Werkzeug, zwei halb getrocknete Wolfsfelle, die kümmerlichen Reste Proviant. Und ein Gewehr, mit einer einzigen, letzten Patrone. Wie ich beim ersten Versuch, die Flinte abzufeuern, leichtsinnig gleich drei der kostbaren Projektile einem wegrennenden Reh nachgeschossen habe, wird mir wohl immer als wahnwitzig leichtfertige Verschwendung im Gedächtnis bleiben. Drei Tage dauert die Wanderung, drei Tage, an denen ich essen, trinken und mich warmhalten muss, im langsamen Schritttempo, zuerst zum Schutz des Damms, dann darüber hinaus, durch ein Höhlensystem, ins Unbekannte. Kein Blick zurück.