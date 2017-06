Overwatch: Zukunft ist Vergangenheit

Es ist wieder soweit, ein neues Video ist fertig! Diesmal erzähle ich mit pollenbelasteter Stimme vom Umgebungsdesign in Blizzards Team-Shooter/FPS-MOBA Overwatch. Ein Spiel, das sehr geschickt futuristische Technologie mit gegenwärtigen Elementen und historischen Settings mischt und so sein Publikum in vertrauten Sphären abholt und behutsam an seine Eigenheiten heranführt. Wer sich meine kratzige Kehle lieber sparen will, findet das Skript hier.

