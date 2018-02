Was man spielen soll: Slay the Spire

Das Kampfsystem von Slay the Spire überzeugt nicht nur mit seinem angenehmem Tempo, sondern verdient auch großes Lob für seine klare Kommunikation, die das Kopfrechnen mit all den Zahlen im Spiel enorm erleichtert. Sollten meine Karten bei einem gestärkten oder geschwächten Feind mal mehr oder weniger Schaden verursachen, bekomme ich die aktualisierten Werte in rot oder grün direkt auf der Karte angezeigt. Für fast alle dieser Statuseffekte gibt es außerdem praktische Markierungen unterhalb der Spielfigur, inklusive erklärendem Textfenster. Passive Relikte, die mir in jedem x-ten Zug oder bei jedem x-ten Angriff einen Bonus verleihen, haben einen praktischen Zähler und leuchten außerdem auf, wenn sie gerade aktiv sind. Diese Klarheit trägt enorm zum Spielfluss bei.

Außerdem ist es erfrischend, mal wieder ein digitales Kartenspiel außerhalb des free-to-play Marktes zu spielen: anstelle das Anhäufen einer immer größeren Kartensammlung in den Mittelpunkt zu stellen, konzentriert sich Slay the Spire nicht auf Besitz, sondern die Prinzipien des Deckbaus und macht die Auswahl einer neuen Karte zur bewussten Handlung, bei der auch Verzicht eine legitime Option darstellt. Weil verbrauchte Karten wieder in mein Deck gemischt werden, sobald dieses leer ist, kann es durchaus Sinn machen, mit einem kleinen, aber elegant designten Deck in den Kampf zu ziehen. Wenn ich jeden Müll mitnehme, dauert es umso länger, bis ich die guten Karten ziehe.