DEEP-ROOTED GAMES: Ein Interview mit Dominique Yakan Brand (Kiro'o Games)

In Aurion gibt es nicht nur einen Helden, sondern auch eine Heldin, Erine. War sie von Anfang an Teil des Konzepts? (Ich frage unter anderem deshalb, weil in Kamerun im Gegensatz zu vielen anderen Regionen der Welt traditionellerweise Frauen die Rolle übernehmen, Erzählungen vorzutragen.)

Erine war tatsächlich schon seit 2003, also von Anfang an, Teil des Projekts. In Afrika wird die Frau generell als Sockel der Familie betrachtet, als Fundament der Gesellschaft. (Dies ist allerdings auch einer der Gründe, weshalb in manchen Dörfern die Vorstellung vorherrscht, die Frau solle daheim bleiben und sich um die Familie und den Haushalt kümmern. Diese Situation ändert sich aber allmählich mit der Globalisierung und dem Aufkommen der Massenmedien, da alle Arbeitskräfte benötigt werden, um die Entwicklung des Landes zu garantieren.) Im Spiel ist Erine eine Frau, die an der Seite ihres Mannes kämpft. Wir haben als Namen für ihre Ausrüstung „Le Mur du Coeur“ (Die Mauer des Herzens) gewählt, in Anlehnung an das afrikanische Sprichtwort: „Der König schützt das Königreich vor der Welt, die Königin schützt den König vor sich selbst.“

Welche Spiele verwenden eurer Ansicht nach Folklore in interessanter Weise?

In Afrika kommen gibt es kaum Beispiele dafür. Die meisten Studios auf dem Kontinent konzentrieren sich auf Smartphone-Spiele, die recht simpel sind im Hinblick auf die Erzählung. Aurion wird aber oft verglichen mit Never Alone. Beide Spiele vermitteln ein Universum und eine Kultur, die nicht oft repräsentiert ist in Computerspielen. Grundsätzlich sind wir aber ohnehin alle Gamer und holen uns unsere Inspiration bei allem, das uns begeistert.

Was sind eure zukünftigen Projekte?

Wir haben selbstverständlich Pläne, aber ob und welche davon wir umsetzen können, hängt ab vom Erfolg von Aurion. Wir würden DLC für das Spiel entwickeln. Darüber hinaus würden wir gerne weitere Welten erkunden, vermutlich in erster Linie mit Mobilspielen. Falls die Umstände es zulassen, würde es uns aber auch reizen, die Herausforderung eines MMOs in Angriff zu nehmen.

Herzlichen Dank für eure Zeit!