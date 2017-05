Blut, Knochen und Gedärme: Eine kurze Kulturgeschichte des zerstückelten Körpers

Neue Grauslichkeiten aus der gewaltverherrlichenden Welt der Videospiele? Ein neuer Teaser aus der blutigen Unterwelt von Agony, eine VR-Adaptation von The Evil Within oder gar der jüngste Versuch, aus der Dead-Space-Franchise doch noch etwas Profit zu schlagen? Angesichts der immer realistischeren Darstellungen zerstückelter Menschenkörper nimmt es nicht Wunder, dass unsere Jugend abstumpft und verroht! Wer unter uns kann schon die Wirkung solch grausamer „Gore“-Darstellungen in ihrer ganzen Tragweite ermessen? Was fasziniert die Spieleproduzenten nur so an der detaillierten Darstellung toter und sterbender Körper?

Die Fragen an sich sind berechtigt. In diesem Fall greifen sie aber nicht, denn es handelt sich um ein 400 Jahre altes Ölgemälde: „Das Ende des Judas Ischariot“ aus dem Umkreis von Anthonis van Dyck (1599–1641). Die sehr explizite Darstellung, die sich vor keinem Spielecover verstecken muss, ist dabei kein exotischer Ausnahmefall eines geistig umnebelten Malers. Ähnliche Szenen bietet ein Fresko Giovanni Canavesios aus dem Jahre 1491 in der Kapelle Notre-Dame-des Fontaines sowie der "Guida impiccato" von Pietro Lorenzetti in der Basilika San Francesco in Assisi (um 1310).

Diese und noch viele andere blutrünstige hoch- und spätmittelalterliche Darstellungen entsprechen ganz einfach einer gängigen Ikonografie von Judas‘ Selbstmord und beziehen sich dabei auf die gleiche Bibelstelle aus: „Er hat sich erhenkt und ist mitten entzwei geborsten, und alle seine Eingeweide ausgeschüttet.“ Eine doch recht plastische Beschreibung.