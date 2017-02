Die Freiheit, sich nicht zu entscheiden

Als die erdrückenden Zweifel in Ellies Gesicht lesbar werden, sitze ich noch lange sprachlos vor den Credits. The Last of Us hat mich glauben gemacht, eine klassische Heldenreise zu erfahren. Der gebeutelte Joel verliert seine Tochter, findet mit Ellie an seiner Seite zu neuer Stärke und muss sie letztlich zugunsten der gesamten Menschheit opfern. Doch ohne mich zu fragen, nimmt die Erzählung eine mutige Wendung: Joel tötet das Krankenhauspersonal, in dessen Hände Ellie sich freiwillig begeben hat, macht die letzte Hoffnung der Menschheit zunichte und lügt überdies die taffe, junge Dame an. Damit bricht The Last of Us ein grundlegendes Versprechen, welches digitale Spiele seither immer wieder erneuert haben: Wenn du, Spieler, dich bemühst und die Herausforderungen überwindest, wird alles gut. Die Rückkehr der Prinzessin stimmt das Königreich selig und obendrein gibt's noch einen Kuss auf den dichten Schnäuzer. Super Mario trifft keine Entscheidungen, weil alles, was im Rahmen des spielerischen Regelwerkes möglich ist, automatisch über eine moralische Legitimation verfügt.