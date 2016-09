Modtag! MinecraftEdu

Santeri Koivisto (Finnland) schloss ein Studium für Grundschullehramt ab und ist heute als CEO (Geschäftsführer) zwar nicht „OP“ (overpowered), aber für das „Biz Dev” (Business Development) der Firma Teacher Gaming verantwortlich, deren Mission darin besteht, innovative kommerzielle Games für den Einsatz im Unterricht anzupassen. Neben KerbalEdu, einer Bildungsversion von Kerbal Space Program, stellt vor allem die Mod MinecraftEdu einen erfolgreichen Umgang mit „IP issues“ dar, die inzwischen von Microsoft als Minecraft Education Edition weiterentwickelt wird.

Santeri stellt sich nun den Fragen, die sich aus der Bearbeitung des dritten und letzten Modderviews in der ersten Runde durch Minh „Gooseman“ Le (Mitschöpfer von Counter-Strike) ergaben, doch wie bei jedem Modderview gilt auch hier, dass sämtliche Inhalte, wie sonst Spieldaten, beliebig verändert oder sogar ganz ersetzt werden können, frei nach dem Motto: „Don’t like the question? – MOD IT!“…