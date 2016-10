Modtag! Robert Yang

Robert Yang äußert sich nicht nur theoretisch zu Modding (auf diesen Blogpost bezog sich übrigens auch die Kolumne „Mod’s that?!“ in der achten Ausgabe des Bookazines für Gameskultur WASD), sondern war selbst jahrelang in dieser Szene aktiv. So arbeitete er an dem Fan-Remake Black Mesa Source mit, welches das Spiel Half-Life mit den Möglichkeiten seines Nachfolgers neu auflegte, und sorgte vor allem mit seiner experimentellen, episodischen Half-Life 2-Modifikation Radiator für Aufsehen, welche unter anderem Paartherapie als Verwaltung unterdrückter Erinnerungen spielerisch erfahrbar machte (mehr dazu im „Mod’s that?!“-Text für WASD 3) und deren zweiter Teil drei Games über homosexuellen Sex enthält. WASD-Lesern wird im folgenden Modderview zudem der Hinweis auf die Mod Half-Quake bekannt vorkommen, da dessen Autor muddasheep in Band 6 der erste Befragte dieser Interview-Reihe war…

Für alle, denen das Prinzip des Modderviews (noch) nicht bekannt sein sollte: Dieses wandelt sich von Interview zu Interview, da die Befragten nicht nur die an sie gestellten Fragen beliebig ändern/ ersetzen können, wie sie es sonst mit Spieldaten tun, sondern auch beeinflussen, welche Fragen im nächsten Modderview gestellt werden – frei nach dem Motto: „Don’t like the question? – MOD IT!“…