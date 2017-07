Revolutionen ohne Ende

Die Revolutionen von *Dark Souls* sind nicht unvermeidliche Konsequenz von Naturgesetzen, sondern müssen hart erkämpft werden.

Das Wort Revolution kann man auch ganz anders verstehen als in seiner üblichen politisch-historischen Bedeutung. In einem überholten astronomischen Sinn beschreibt Revolution nämlich auch die Kreisbahn der Planeten um die Sonne. Die sind so regelmäßig und gleichförmig, dass man die zukünftigen Positionen der Gestirne mathematisch genau voraussagen kann. Also eigentlich das genaue Gegenteil davon, was man mit „Revolution“ assoziiert, nämlich eine plötzliche, erschütternde Singularität, die alles Dagewesene ändert.

Dank dem klaren kosmologischen Interesse von From Softwares Spielen ist es verlockend, diesen astronomischen Sinn ins Visier zu nehmen. Schließlich benutzt Bloodborne den stillstehenden Mond als prägnantes Symbol für eine entgleiste Welt, in der selbst der Fluss der Zeit versiegt ist. Doch ganz so einfach ist es doch nicht. Anders als die Bahnen der Planeten sind die Revolutionen von Dark Souls nicht unvermeidliche Konsequenz von Naturgesetzen, sondern müssen (von den SpielerInnen selbst) hart erkämpft werden. Darin entsteht ein Paradox, dem die ambivalente Bedeutung von Revolution zugrunde liegt: Sie ist der außergewöhnliche Einschnitt in die Normalität, aber gleichzeitig auch etwas, das vom Kosmos regelmäßig verlangt wird.