Was man spielen soll: Caveblazers

Warum:

Im Gegensatz zu „großen“ Spielen, die uns stunden- bis monatelang an den Bildschirm fesseln, entfaltet sich der Reiz von Caveblazers – wie sonst auch im Genre – in kleinen, schnellen Runs, in denen wir im besten Fall jedes Mal etwas lernen und ausprobieren können. Die genannten Perks sind so etwas wie Mutatoren, die wir durchs Spielen freischalten und uns ganz am Anfang aussuchen können. Dann verschießen wir zum Beispiel von Beginn an zwei Pfeile pro Schuss, donnern als nahkampfstarker Juggernaut durch die Kerker oder stehlen dank einer „Reaper“ genannten Zaubersense alle paar Kills Lebensenergie von unseren Gegnern, die uns immer stärker und mächtiger werden lässt.