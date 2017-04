Was man spielen soll: The Signal from Tölva

Warum das so ist, warum auf Fortschritte, auch kleine, in Sachen AI ewige Stagnation und Ignoranz folgen, ist schwierig zu erklären. Ja, AI ist teuer, ja, sie ist kein flashy Gimmick, den man in 90-Sekunden-Trailern vermarkten kann, und ja, die menschliche Intelligenz echter Mitspieler ist dank Multiplayer-Normalität immer noch ungeschlagen. Und trotzdem: Künstliche Intelligenz in Spielen wie STALKER, Signal from Tölva oder aber, in geringerem Ausmaß, auch im vor kurzem erschienenen Rain World, die sich selbst der Spielwelt bemächtigt, taktisch agiert und sich ausbreitet, ist ein Asset, das fasziniert. Das Spiel als Terrarium, in dem wir uns bewegen, und in dem ziemlich oft das Unerwartete geschieht - war das nicht auch irgendwann mal Bestandteil des Versprechens der Open-World-Urväter bis inklusive Far Cry 2?

Während Ubisoft - und all jene, die sich an dessen Patentrezept orientieren - diese Möglichkeit der offenen Spielewelt als Wildnis, als tatsächliches Reservat, in dem Unerwartetes geschehen wird, gegen ein immer formelhafteres Korsett aus Main Quest, Side Quest, Collectables, Grinding, Crafting und Mini-Challenges eingetauscht haben, um nur ja auch dem denkbar aufmerksamkeitsdefizitärsten Spieler keine Minute der Beschäftigungslosigkeit zu bescheren, geht Tölva den anderen Weg: Seine hinreißend gestaltete Welt ist zwar nicht ästhetisch leer, doch spielerisch fast befreiend geräumig. Die von Ian McQue gestaltete Ruinenwelt ist ein musealer Spielplatz, oder besser: ein Naturpark. Der Arbeitstitel "Alien Highlands" verrät nicht nur etwas über die Topografie, sondern auch über das Spielgefühl: Es gibt weite Ausblicke, majestätische Momente, aber auch eintönige, fast meditative monotone Wanderungen, die die Bewegung durch echtes Hochland eben mit sich bringt.