Was man spielen soll: Sorcery!

Die Beschränkungen, die ein „Choose your own adventure“-Ansatz mit seinen Multiple-Choice-Pfaden ohne Zweifel hat, beschönigt Sorcery! nicht – im Gegenteil. Das auch im Buch-Urahnen mögliche und sicher jederzeit genutzte Zurückblättern ist aber nicht nur ein Vehikel, um seine Entscheidungen zu optimieren, sondern auch Spielelement – besonders, wenn es spielmechanisch relevant wird.

So schickt uns Teil 2 am Ende unseres ersten – vermutlich nicht erschöpfend erfolgreichen – Spaziergangs durch die Stadt Kharé per Zeitreise zurück an den Start, erlaubt uns aber die Mitnahme aller bis dahin gefundenen Hinweise und das erneute Aufsuchen eventuell verbockter Situationen oder aber gänzlich neue Wege. Was im ersten Moment als Ärgernis wirkt, zeigt sich als Demonstration der erstaunlichen Spieltiefe – schon kleine Unterschiede in den Entscheidungen führen zu garantiert vorher ungesehenen Situationen. Wenn im vierten Teil mit guter Begründung diese Spielmechanik blockiert wird, sieht man sich einer Ungewissheit gegenüber, die zu gleichen Teilen aufregt und das Spiel spannend macht.