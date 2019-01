Best of: Die Brettspiele des Jahres

Detective Club wurde im ukrainischen Verlag IGames verleg, von Oleksandr Nevskiy erdacht und von einem Team an Illustratorinnen wunderbar illustriert. Es erinnert mit seinen faszinierend mehrdeutigen Karten an Dixit. Oder auch an Mysterium aus dem gleichen Verlag. Doch wo Dixit für viele eine hohe kreative Hürde darstellt und Mysterium ein großes, thematisch unglaublich dichtes Spiel ist, bleibt Detective Club angenehm stringent. Kein Regelschnickschnack. Als aktive Spielerin sehen wir uns unsere Motivkarten an und entscheiden uns für einen Begriff. Etwa „Haus“. Diesen schreiben wir dann auf kleine Blöcke (ein Block bleibt leer), mischen diese und verteilen sie an die anderen Spielerinnen. Reihum, mit der aktiven Spielerin beginnend, werden möglichst zum Begriff passende Karten ausgelegt.

Und jetzt haben wir das Dilemma: Da eine Spielerin den Begriff nicht kennt, versucht sie aufgrund der bereits ausliegenden Karten, was vielleicht unter Umständen eventuell Passendes auszulegen. Nach zwei dieser Runden muss jede Spielerin noch erklären, warum welche Karte gewählt wurde. Und dann wird getippt, wer den Begriff nicht kannte. Detective Club ist am stärksten, wenn die Verwirrung gelungen ist, wenn Karten zufällig gepasst haben oder wenn einfach kein passendes Motiv auf der Hand ist und etwas Unpassendes gelegt werden muss. Detective Club arbeitet mit unseren Unzulänglichkeiten, unserer Fähigkeit zu assoziieren und zu improvisieren. Aber eben auf eine so angenehm unaufdringliche Art.

Wo uns Holding On in hoher Frequenz vor schwierige Entscheidungen stellt und Nyctophobia schnell aus der Komfortzone holt, bleibt Detective Club sich seiner Natur als Spiel immer bewusst. Wir fühlen uns nie wie Detektive. Das mindert die Freude aber so gar nicht.