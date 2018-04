Die Spaziergänger 3: Garmoniums

Das Alt Game verhält sich zum Videospiel wie der Dadaismus verhält sich zur Lyrik wie der Spaziergang verhält sich zur Bewegung. So sind die links genannten Entitäten zwar ein Teil von den rechts genannten, aber gleichzeitig stellen sie die traditionelle Rezeptionsweise ihres überstehenden Konzepts infrage. Dies gewährleisten Alt Games, dadaistische Poesie wie auch der Spaziergang durch einen ihren eigenen Rhythmus, der nicht vordergründig für ein Publikum gedacht ist. Etwas wird für sich getan, einfach nur weil es möglich ist, nicht um das Lustempfinden anderer zu bedienen. Blago bung!

Oftmals erzielen dadaistische Gedichte ihren Effekt durch die Aneinanderreihung von Fantasiewörtern, die keinen konventionellen, narrativen Sinn ergeben. An diesem literarischen Ozean, bestehend aus Onomatopoesie und Sinnfreiheit, werden nur diejenigen sich ergötzen können, die es nicht nur als einen Weg zwischen Anfangs- und Endpunkt verstehen. Viel wichtiger ist es, dass man Gefallen findet an dem Wellenrauschen und an ihrem Rhythmuswechsel.