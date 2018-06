Die Spaziergänger 5: Replicant

Und so bleibt am Ende von „REPLICANT : The Search“ auch keine Faszination meinerseits für die Hintergrundgeschichte des Spiels übrig, sondern für die Art und Weise, wie es seine tristen Räume mit vergangenem Leben zu erzählen versteht. So wird eine Seitenstraße zu einer kleinen Bar, während sich ein verlassenes Gebäude zu einem glänzenden Kasino verwandelt, in dem Gewinn und Verlust zu einem albtraumhaften Paar verschmolzen. Gerne denke ich auch zurück an die leere Halle, die dank nur eines Schrittes sich plötzlich zu einem Ballsaal transformierte, in dem die Elite der Stadt munter zu klassischer Musik umhertanzte. Doch auch wenn all diese Menschen nicht mehr sind, so bleiben sie dank der Hologramme präsent – bis in alle Ewigkeit.