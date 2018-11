Die Spaziergänger 6: Marginalia

Dass Dear Esther so wegweisend für das Genre der Walking-Simulatoren geworden ist, liegt nicht nur an seiner Präsentation, sondern auch an der Qualität seiner Texte. Marginalia ist in dieser Tradition auf gewisse Weise eine perfekt vorgetragene Kurzgeschichte, die durch ihr Erzähltwerden während unserer Wanderung an Struktur und Resonanz gewinnt. Gemeinsam mit dem simplen, aber überaus effektiven Soundtrack verschmilzt das Erzählen mit diesem Ort, der zugleich Kulisse und Schauplatz ist; was erzählt wird, ist einerseits das, was gerade geschieht, andererseits durchwandern wir hier auch als Publikum dieser Geschichte sozusagen eine Erinnerung.

Das ist eine performative Metaebene, wie sie de facto nur das Videospiel einziehen kann: "Many years later, thinking back on this night" - mit dieser Anmerkung wird das Geschehen auf dem Bildschirm von einer mit Off-Stimme unterlegten Erzählung zu ihrer eigenen Reflektion.