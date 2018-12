Die Spaziergänger 7: Stay Home

Am Samstag, den 04. August 2018, habe ich mal wieder nach interessanten Jam-Spielen für gamejamcurator gesucht. Als ich den Namen von einer der Einreichungen für den Awful Summer Jam 2018 sah, stockte mir kurz der Atem. Ein Titel wie ein Aufruf: „Stay Home“. Die Kurzbeschreibung bestärkte mich in meinem konfusen Staunen, da sie nur aus einer, für mich aber sehr relevanten Frage bestand: „What will it take you to open the door?“

Über fünf Spieltage von Montag bis Freitag erzählt Stay Home verhältnismäßig klischeefrei vom Alltagsleben der agoraphobischen Hauptfigur. Die Angststörung wird nicht sofort offenbart, aber schon sehr früh deutlich gemacht. Kann man sich in der Wohnung zunächst noch frei bewegen und mit allen Gegenständen mittels der E-Taste interagieren, so bekommt man irgendwann die Aufgabe, dass man sich endlich auf dem Weg zum College machen soll. Die Figur sagt zu sich selbst: „Just make a few steps… and off you go. Just open the door.“ War die Hintergrundmusik bis zu diesem Zeitpunkt noch rhythmisch und entspannt, so fallen die Töne jedoch in sich zusammen, als man sich der Wohnungstür nähert. Die Melodie klingt nun bedrohlich und das Sichtfeld wird von einem schwarzen Schleier umhüllt, wenn man den Blick auf den Türgriff fokussiert. Will man dann mittels der E-Taste die Tür öffnen, so wird der Spieltag abrupt beendet: Ohne jede Vorwarnung fällt der Charakter nach hinten über und wird ohnmächtig. Die nächsten Spieltage befassen sich noch mit anderen Aspekten der Agoraphobie (wie den Veränderungen des sozialen Umfelds, Albträumen oder Panikattacken), aber stets bleibt prägnant, wie für die Hauptfigur die eigenen vier Wände zu einer merkwürdigen Mischung aus Ruhestätte und Gefängnis transformiert sind. Ein Ausbruch ist nicht einfach so möglich.