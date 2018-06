Was man spielen soll: Where The Water Tastes Like Wine

"Where The Water Tastes Like Wine" ist ein grandioses, absurd überdimensioniertes Interaktiv-Hörbuch

Rudimentär und unspektakulär beim ersten Zuhören, wachsen diese Geschichten, nachdem man sie herumerzählt hat, über sich hinaus, werden taller und taller, bis sie, gemurmelt von einem rachitischen Kind an einer Tankstelle oder polternd erzählt von einem Lebenskünstler in einer staubigen Bar, plötzlich geworden sind zum wohlig vertrauten, bis heute weitergereichten Material, aus dem hundert Witze und Alpträume gewoben sind.

Ganz im Ernst: Für ein sehr, sehr (sehr sehr) spezifisches Klientel ist dieses gemächlich erwanderte Wo-ist-Walter der US-amerikanischen Folklore nichts weniger als: Intertext-Bingo, Wort-Whac-A-Mole, oder auch: der arschnackte Nervenkitzel. (Wie man in der Gegend, in der dieses spezifische Klientel ansässig ist, sagen würde.) Geschrieben von der Dunkelziffer des unterschätzten Game Writings – unter ihnen Duncan Fyfe, einer der besten Chronisten des alltäglich Absurden in diesem Medium und an seinen Rändern, und Kevin Snow, ausgewiesener Veteran des Game-Gebastles mit Erzähltraditionen –, sind diese auf wenige hundert, höchst evokative Zeichen eingestampfte Vignetten eine schier unablässig nickende Pferdekopfpumpe für den Rohstoff Fantasie. Dass j.e.d.e. e.i.n.z.e.l.n.e. von ihnen zudem gesprochen wird mit der sonoren Stimme von Gordon Matthew Thomas Sumner, aka STING HIMSELF!!!, macht Where The Water Tastes Like Wine zu einem grandiosen, absurd überdimensionierten, Interaktiv-Hörbuch.