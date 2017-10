20 Jahre GTA: Männerspielplatz mit Satire-Feigenblatt

Die Ausrede, “GTA” sei satirisch und jede Kritik deshalb ungerechtfertigt, ist ebenso bequem wie das virtuelle Leben in einer Welt, in der alles egal ist, weil es kein Gut und Böse gibt. “GTA” zeichnet als Open-World-Spiel eine sexistische, misogyne, gewalttätige Welt, in der wir alles tun können, was wir wollen – außer sie nur das kleinste Bisschen zum Besseren zu verändern. Und das ist insofern vielsagend, als sich das Genre, dessen zu Recht gefeierter Höhepunkt die “GTA”-Reihe ist, jenes der Open-World-Spiele, eigentlich die absolute Freiheit ihrer Spielerinnen und Spieler auf die Fahnen geschrieben hat. Spielerische Freiheit, Sozialkritik, Satire – wie geht das zusammen?

Die Antwort lautet: schlecht. Da mag sich die Story, die in Cutscenes und vor und nach den unzähligen Missionen erzählt wird, gelegentlich noch so differenziert, erwachsen oder gar moralisch geben, da mögen einzelne Figuren, wie Niko Bellic, die Hauptfigur von “GTA IV”, noch so komplex und mit tragischer Vorgeschichte ausgestattet sein, da mag man in der Trias der Hauptfiguren in “GTA V” noch so gern Allegorien auf Ich, Überich und Unterbewusstes erkennen: Ihr Reiz und ihr Erfolgsgeheimnis liegt ganz abseits dieser narrativen Elemente.