Best of Indie: August 2016

Abzû (PS4, Windows, 19,99 Euro)

Das Unterwasser-Explorationsspiel Abzû entführt seine Spielerinnen und Spieler in eine meditative, hypnotisch schöne Unterwasserwelt, die fast zur Gänze ohne spielerische Herausforderungen, Rätsel oder Geschicklichkeitsprüfungen auskommt. Zu sehen - und zu erleben - gibt es trotzdem einiges. Nicht zufällig erinnert “Abzû” an das 2012 erschienene Ausnahmespiel “Journey”: Matt Nava, der Gründer des Indie-Studios Giant Squid, war sowohl an “Flower” als auch an “Journey” als Art Director beteiligt, und auch der begnadete Games-Komponist Austin Wintory steuert wie beim Playstation-exklusiven “Journey” seine beeindruckende orchestrale Musik zur Unterwasserodyssee bei. In beiden Spielen ist der Weg das Ziel, und in beiden ist die Reise relativ kurz und linear, dafür aber umwerfend atmosphärisch und vor allem emotional berührend geraten. Die grafisch wunderschöne Spielewelt verbindet sich vor allem mit der Musik zu einem Erlebnis, das immer wieder mit außergewöhnlichen Momenten beeindruckt und lange im Gedächtnis bleibt; kein Wunder, dass man immer wieder besonders beeindruckende Szenen und Bilder per Screenshot festhalten und so verewigen möchte.

Den Originalitätsbonus von “Journey” kann “Abzû” trotz seines frischen Szenarios nicht für sich verbuchen, doch das stört die Freude an dem Ausflug unter Wasser absolut nicht. Auch die an einzelnen Stellen suboptimale Kamerapositionierung und Steuerung des Protagonisten ist angesichts fehlenden Frustpotenzials kaum der Rede wert. “Abzû” ist ein Erlebnis, das für seine knapp drei Stunden Spielzeit an einen außergewöhnlichen Ort entführt und seine Spielerinnen und Spieler mit einem glücklichen Lächeln entlässt.