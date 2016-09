Best of Indie: Juli 2016

Inside Xbox One, Windows 19,99 Euro, PS4 und weitere Plattformen in Vorbereitung

Ganz zu Beginn ein erstaunlicher Befund: Inside schafft es nicht nur mühelos, die Qualitäten seines Vorgängers, des Kultspiels Limbo beizubehalten, sondern übertrifft sie auf allen Ebenen. Auf den ersten Blick ähneln sich die beiden Spiele: Auch in “Inside” steuern Spielerinnen und Spieler einen kleinen Jungen durch eine düstere Welt, müssen sich vor Gefahren in Acht nehmen und physikbasierte Rätsel lösen. Wie in klassischen Sidescrollern führt der Weg stets zweidimensional meist von links nach rechts, auch wenn durchaus beeindruckend räumliche Tiefe vorgetäuscht wird. Statt im diffusen Schwarzweiß zu bleiben, setzen sparsame Farbtupfer atmosphärische Akzente in einem Grafikstil, dem unbewegte Bilder nicht gerecht werden: “Inside” ist ein atemberaubender Höhepunkt der Animation, in dem kleinste Umgebungsdetails ebenso überzeugend verwirklicht sind wie die schier unglaubliche Vielfalt des Bewegungsrepertoires der Hauptfigur.

“Inside” schafft das seltene Kunststück, seine Spielerinnen und Spieler auf traumwandlerische Weise zugleich zu fordern und sie völlig ohne Leerlauf voranzuführen. In den gut drei Stunden Spieldauer überschüttet es sein Publikum mit einem Überfluss an neuen Ideen, dramatischen Momenten und zum Teil völlig originellem Gameplay. Statt seine Elemente aber über Gebühr zu strecken und so “Content” zu schinden, führt “Inside” immer weiter, von Szene zu Szene, die jede für sich lange im Gedächtnis bleiben. Wer “Limbo” schätzte, wird in dieser düsteren Welt mehr als nur einen gelungenen Nachfolger im Geiste finden. “Inside” ist ein albtraumhaftes Meisterwerk, von dem noch lange gesprochen werden wird.