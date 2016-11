Best of Indie: November 2016

Owlboy Windows 22,99 Euro

Wer meinte, Retrospiele seien nur etwas für alte Säcke auf der Suche nach verflossener Jugendfreizeit, sollte sich “Owlboy” ansehen und sich eines Besseren belehren lassen: Das nostalgisch an die SNES-Ära erinnernde, seit fast zehn Jahren entwickelte Action-Adventure ist nämlich so rundum gelungen, dass sich nicht nur die allermeisten neuen, sondern durchaus auch - Sakrileg!!!1 - die klassischen Originale verstecken müssen. Als Eulenjunge Otus erforschen wir hier eine Welt, die in ihrer verspielten Exotik an das große Studio Ghibli erinnert und sich auch spielmechanisch absolut keine Fehler leistet.

Das Schöne daran: Im Unterschied zu Spielen wie “Ori” richtet sich “Owlboy” nicht nur an jene, die in Sachen Gameplay irrtümlicherweise “klassisch” mit “sadistisch” verwechseln. Sprich: Auch ohne die Reflexe testosteronstrotzender Zwölfjähriger auf Speed hat man seinen Spaß an diesem Abenteuer. Wenn die - zugegeben gelungene - Handlung uns nicht alle paar Minuten die Kontrolle über das Spiel entreißen würde, gäb’s hier wirklich gar nix zu mäkeln. Tipp: ein schönes Weihnachtsgeschenk an jene, die früher mal und jetzt keine Zeit etc etc..