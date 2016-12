The Last Guardian: Die Seele im Code

3 Das sind große Worte, vor allem weil sich schon einige an dieser Idee versucht haben. Als Erstes - von Urvätern wie Little Computer People einmal abgesehen - fällt uns vielleicht Black & White ein, das sich mit großem Theaterdonner ebenso an einer Beziehung zwischen echtem und virtuellem Leben versuchte. Der grundlegende Unterschied, der Trico von anderen Pixeltieren abhebt, ist zuallererst ein technischer. Wer The Last Guardian - unter anderem - seine veraltete Technologie vorwirft, übersieht den haushohen Elefanten im Raum: Trico ist ein technisches Meisterwerk, das einzigartig und in seiner Perfektion fast futuristisch ist. Die Illusion von Leben ist nie zuvor so perfekt gelungen, weil Trico eine bewundernswert minutiöse Studie tatsächlichen Lebens ist, von kleinsten Bewegungen über Verhaltensweisen bis hin zur Interaktion - das ist die komplexe Aufgabe, die Fumito Ueda und sein Team hier zu lösen hatten.

In The Last Guardian verbinden sich Animation, Sound- und Charakterdesign und künstliche Intelligenz zu einer fast perfekten Illusion von Leben. Das menschliche Gehirn ist eigentlich ziemlich gut darin, Natürliches von Unnatürlichem zu unterscheiden - Wachsfigurenkabinettbetreiber und CGI-Grafiker fürchten den “Uncanny Valley”-Effekt nicht ohne Grund. Natürlich ist es einfacher, überzeugende künstliche Tiere als künstliche Menschen zu schaffen, doch der Blick auf alle anderen Versuche, auch diese vermeintlich kleinere Hürde zu nehmen, zeigt, dass das mit Trico zum ersten Mal gelungen ist. Das hat mit Grafik zu tun, mit Animation, mit genauer Naturbeobachtung. Es hat damit zu tun, dass sich dieses riesige Tier hier mit nur minimalem Clipping so echt durch ein Labyrinth aus Steinen bewegt, dass sich die Frage nach seiner Künstlichkeit kaum stellt. Es hat aber auch mit einem ziemlich genauen Verständnis davon zu tun, was echte Lebewesen von Maschinen oder Programmen unterscheidet.