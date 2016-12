No Man - No Sky

3 Das zweite Versprechen führt von dieser scheinbar irrationalen mythischen Weltsicht zu einer anderen, die aus ihr geboren und deshalb auch kaum weniger mythisch, aber dafür – eben – rationaler ist. Die Wissenschaft, jenes große Projekt der Neuzeit, gegen das Dunkel des Glaubens das Licht der Vernunft zu stellen, ist ein Mythos, der fast ebenso stark ist wie jener der Religion. To boldly go where no man has gone before … die „Science-Fiction“ trägt die „Science“ nicht umsonst im Namen, denn auch sie ist ein Erzählmodell geworden, jenes von der Quantifizierbarkeit, von der redlichen, systematischen Arbeit am Unbekannten, das dadurch durchschaubar werden soll. (Wie weit – oder wie wenig weit – diese Welterklärung gediehen ist, mögen verfeindete Quantenphysikerstämme untereinander ausmachen.)

No Man’s Sky, auch dies ein Grund zur erwartbaren Enttäuschung, eignet sich nur bedingt für die Simulation dieses großen Forschungsprojekts – der Algorithmus, der ihm zugrundeliegt, mag zwar fast unendliche Varianz bieten, aber im Vergleich zur Vielfalt allein schon eines dürren Asts der Insektenstammbaumforschung verblasst das digitale All zur schon bald ermüdenden Wiederkehr des Immergleichen. Das enttäuscht natürlich nur, wenn man in technikgläubiger Naivität einem Unterhaltungsprodukt ernsthaft zugetraut hat, die unser simples Gehirn übersteigende Komplexität sagen wir eines Kubikmeters Kompost zu übertreffen.