Stimmen hören: Hellblade zeigt uns ein anderes Bewusstsein

Die Menschen “hörten” die Stimmen ihrer Ahnen oder Götter, sahen in der Natur hilfreiche Zeichen und organisierten frühe Gesellschaften streng autoritär, in kleinen Gemeinschaften mit schamanistischen Anführern mit besonderem Kontakt zum Jenseits, oder aber in Gottstaaten, in denen die Priesterkönige direkt mit den Göttern kommunizierten. Diese frühen Gesellschaften, so Jaynes, seien effektiv durch ein Bewusstsein fast ständiger Halluzinationen begleitet gewesen - ein Normalzustand, der erst spät vom Aufkommen der heutigen Psyche abgelöst wurde.

Wie spät, ist die eigentliche Provokation von Jaynes’ These: Erst eineinhalb Jahrtausende vor Christus, so Jaynes, habe sich durch Naturkatastrophen, gesellschaftliche und kriegerische Umwälzungen und größeren Austausch zwischen den Völkern dieses Bewusstsein als ineffektiv erweisen. In diese Zeit fallen nicht nur die Epen Homers, sondern auch große Teile des Alten Testaments, und in diesen frühen Zeugnissen findet Jaynes die spannendsten Gewährsmänner seiner provokanten These. Liest man die Geschichten von Ilias, Odyssee, der Bibel unter diesem Gesichtspunkt, fallen einem unzählige Stellen auf, die haargenau zu dieser Theorie passen. Auch in archäologischen Spuren, in Kultgegenständen und anderen Quellen findet Jaynes Belege für seine These, die einen großen Nachteil hat: Beweisbar wäre sie nur im psychologischen Experiment, sprich, im Aufziehen eines Kindes unter gesellschaftlich ähnlichen Bedingungen wie damals, als das Hören von Stimmen als “normal” und gewünscht galt, man von Götterstatuen Antwort erwartete und ein “modernes” geistiges Innenleben fremd war.

Nicht nur aus diesem Grund ist Jaynes’ Theorie bis heute nicht im Mainstream der Wissenschaft anerkannt - auch wenn sich bislang keine tatsächlichen WIderlegungen als handfest erweisen haben.