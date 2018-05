Die Spaziergänger 4: Lifeless Planet

Es gehört zum Wesen des Spaziergangs, dass er weitgehend absichtslos sei, nicht der sportlichen Ertüchtigung oder irgendeinem konkreten Zweck gewidmet, sondern der Bewegung an sich, am besten an und hin zu Orten, die uns ästhetisch erfreuen; mit dieser Erklärung im Hinterkopf offenbart sich Lifeless Planet, das von Kritik und manchen SpielerInnen als ermüdend, inhaltsleer und nicht herausfordernd gescholten wurde, als fast perfekter Walking Simulator mit äußerst gelungenem, angemessenen Tempo. Zwar übersteigen die hin und wieder anzufindenden (leichten) Rätsel die Definition des absichtslosen Gehens, doch das Staunen, der "sense of wonder", der sich hier durchs Durchqueren und Schauen einstellt, entschädigt jeden, der nicht unbedingt des mechanischen Gameplays wegen hier ist.