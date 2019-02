Lieblingskritiken 2018 2/3

DER KÄFERSAMMLER AUS POKÉMON – VIDEOSPIELFIGUREN, DIE DEN SWAG AUFDREHEN von Patrick Spiller, nominiert von Jannick Gänger auf Medienbiene

Eine Seite, die Swagkultur heißt, ist zunächst mal hot as fuck, ohne Diskussion. Wenn dann noch vom Käfersammler aus Pokémon die Rede ist, der „seinen Style gefunden“ hat, feiere ich den Artikel Tag und Nacht.

JRPG-Zauber, linguistisch erklärt von Pascal Wagner, nominiert von Jannick Gänger auf Medienbiene und von Johannes Alvarez auf Cross Media Culture

Jannick: Uff, das war geil. Auch ein bisschen anstrengend, aber in erster Linie geil. So viele Details über Zaubernamen in Final Fantasy, ein Thema, worüber ich ohne diesen lehrreichen, aber nie belehrenden Text auch in 23 Jahren nicht nachgedacht hätte.

Johannes: Pascal Wagner von Language at Play zeigt hier in verständlicher Sprache am Beispiel von Zauberfähigkeiten in Spielen wie Shin Megami Tensei, Persona und Final Fantasy, wie eben diese auf eine sprachwissenschaftliche Art untersucht werden können. Nachdem ihr den Text gelesen habt, seid ihr mit Begriffen wie „Morphem“ und „Assimilation“ vertraut und werdet sprachlich aufeinander aufbauende Magie in Videospielen ab sofort bestimmt mit ganz anderen Augen betrachten.

LGBTQ+ in Spielen: No Country For Gay Men von Merle B., nominiert von Lost Levels und von Jannick Gänger auf Medienbiene

LL: Merle auf Behind the Screens über LGBTQ+-Repräsentation in Videospielen.

Jannick: Wenn nur ein einziger Markt als gesättigt bezeichnet werden kann, dann der: Männer in Videospielen, ehrlich, uff, diese ausgestellte Heterosexualität mit dem immerwährenden Drang zur Jungfrauenrettung – es nervt. Die Darstellung von queeren Männern (natürlich auch queeren Menschen generell) ist aber noch immer ein Problem, wie dieser hervorragende Text herausstellt.

Nein, Gal Gun 2 ist nicht »zu sexy für Deutschland« von Benjamin Strobel, nominiert von Nicolas Hoberg