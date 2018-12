Lieblingskritiken 2018: Die besten deutschen Videospielartikel

Was darf alles nominiert werden?

Eingereicht werden können geschriebene Reviews, Features, YouTube-Videos, Fotomontagen, Bilderstrecken, Podcasts…alles, was sich kritisch mit Videospielen auseinandersetzt und zwischen 01. Januar und 31. Dezember 2018 veröffentlicht wurde. Egal, ob es aus einem winzigen Blog oder aus Deutschlands größtem Videospielmagazin stammt. Egal, welches Thema es behandelt. Ist es eine besonders hervorragende Kritik? Behandelt es mit wissenschaftlichem Anspruch, aber leicht verständlicher Sprache den Inhalt oder den kulturellen Kontext eines Spiels? Wird es auf lange Zeit erinnerungswürdig bleiben, weil es sich auf originelle Art und Weise mit einem wichtigen Spiel aus der Vergangenheit befasst? All das würde ich hier nur allzu gerne sehen. Einziges Kriterium: deutschsprachig muss es sein!

Wie wird eingereicht?

Am besten schreibt ihr euren Beitrag in das Kommentarfeld dieses Artikels. Auch über den Hashtag #Lieblingskritiken auf Twitter sammle ich Nominierungen. Bitte gebt unbedingt zu jeder Einreichung auch eine kurze Begründung an! Die wird am Ende der Aktion eurer Nominierung als Laudatio vorangestellt, damit jeder Leser sieht, warum der Artikel besonders gut ist. Die Begründungen sollten etwa so lang sein wie ein Tweet, also nicht mehr als 300 Zeichen.

Wer kann einreichen?

Selbstverständlich jeder! Ob ihr selbst bloggt oder einfach gerne lest. Und natürlich dürfen auch eigene Artikel eingereicht werden. Sucht euch euren allerliebsten aus!

Was passiert mit den Einreichungen?

Nach Ablauf der Einreichfrist werde ich die Beiträge nach und nach in gesammelten Posts veröffentlichen. Dabei wird eure Begründung, warum der Post erwähnenswert ist, als Laudatio dienen und den eingereichten Beitrag vorstellen. Die Lieblingskritiken sollen kein Wettbewerb sein, es wird also am Ende kein Sieger gekürt. Es geht mir eher darum, all die schönen Texte und Produktionen des Jahres 2018 mit der Aufmerksamkeit zu würdigen, die sie verdienen.

Bis wann darf eingereicht werden?

Einreichungen nehme ich bis zum 13.1.2019 23.59 Uhr an.

Warum nicht nur Text?

Ich bin ein großer Freund davon, geschriebene Artikel zu überfliegen, mehrfach zu lesen oder am Stück zu verschlingen. Ich liebe es, dass es mir Texte durch ihre Durchsuchbarkeit leicht machen, gute Passagen später wiederzufinden. Aber es gibt nicht wenige Audio- und Videoprojekte, die sich genau so umfassend oder durch ihren anderen Fokus viel besser mit bestimmten Aspekten eines Spiels beschäftigen. Ich möchte eine hervorragende Review nicht ausschließen, weil sie eingesprochen und nicht niedergeschrieben wurde.

Was noch?

Es wäre fantastisch, wenn ihr diesen Post hier weiterverbreiten würdet – an Freunde, die ebenfalls Spielemedien konsumieren, auf Twitter (unter dem Hashtag #Lieblingskritiken) etc. Vielleicht habt ihr ja einen Podcast, in dem ihr auf die Lieblingskritiken-Aktion aufmerksam machen wollt? Und natürlich dürft ihr gerne eigene Listen auf euren Blogs veröffentlichen und sie mir in den Kommentaren oder über Twitter zukommen lassen!

Vielen Dank an alle, die mitmachen wollen! Ich würde mich sehr freuen, wenn euch die ruhigere Zeit zwischen den Feiertagen dazu anregt, einige neue Artikel und Formate zu durchstöbern und kennenzulernen.