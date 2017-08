Best of Indie Juli

Nex Machina PS4, Windows, ca 20 Euro

Legendärer wird’s nicht: Eugene Jarvis íst der Schöpfer der 80er-Jahre-Arcade-Kultspiele Defender und Robotron: 2084 und hat mit Smash TV gewissermaßen das Genre der Twin-Stick-Shooter erfunden. Das finnische Studio Housemarque bringt gemeinsam mit Jarvis nun gewissermaßen die ultimative Wiedergeburt des unzerstörbaren Spielprinzips zurück auf die Bildschirme: In Nex Machina blitzt, kracht und rattert es in einer Wucht, dass man sich unweigerlich in die glorreiche Arcade-Vergangenheit zurückversetzt sieht. Der zeitgleich zum Spiel erschienene Film The Name of The Game dokumentiert die Kooperation der Designerlegende mit dem jungen Team aus FInnland.

Als Einzelkämpfer oder zu zweit im Koop ziehen Spielerinnen und Spieler in einer Abfolge von Arenen in den hektischen Kampf gegen gewaltige Gegnermassen und entfachen dabei mit einer Vielzahl von Waffen ein wahres Voxel-Feuerwerk, wie man es von den Resogun-Machern gewohnt ist. Höchste Konzentration und Geschicklichkeit sind nicht nur in den höheren Schwierigkeitsgraden gefragt, die Jagd nach dem größten Highscore ist die ultimative Motivation, sich in dieses hypnotische Feuerwerk zu stürzen. Nicht nur für Arcade-Veteranen ist Nex Machina ein wilder Trip in eine Games-Vergangenheit, die absolut frisch geblieben ist.