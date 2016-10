Best of Indie: September 2016

Virginia (PS4, Xbox One, Windows, Mac, 9,99 Euro)

Wer sich von Spielen hauptsächlich “Gameplay” erwartet, also spielerisch herausfordernde Prüfungen von Geschick, Durchhaltevermögen oder Kombinationsgabe, kann um das soeben erschienene “Virginia” einen weiten Bogen machen. Wer aber mit erzählerischen Experimenten wie “Firewatch” oder “Everybody’s Gone To The Rapture” etwas anfangen kann, sollte sich auch dieses innovative Drama unbedingt näher ansehen. Und wer das kurios-geniale "Thirty Flights of Loving" verehrt, findet hier einen ausdrücklich inspirierten Nachfolger im Geiste, der dessen Ideen konsequent in größerer Form umsetzt.

Als frischgebackene FBI-Agentin im ländlichen Kleinstadtamerika der 90er-Jahre unterwegs, ist es die Aufgabe der Protagonistin, sowohl das Verschwinden eines Jugendlichen als auch die zugeteilte Partnerin genauer unter die Lupe zu nehmen. Im Verlauf einer Woche in der Kleinstadt Kingdom stehen sowohl der mysteriöse Fall als auch das fragile Verhältnis zwischen den beiden Ermittlerinnen im Zentrum. “Press Enter to take a Trip”, fordert schon der Startbildschirm zweideutig, und das ist dieses Spiel im doppelten Wortsinn: eine Reise, die zugleich nach draußen und nach innen führt. Wie sich in den etwa zwei Stunden Spielzeit persönliches Drama, Mystery-Elemente und starke Symbole zu einem faszinierenden Rätsel zusammenfügen, wird jene begeistern, die auch beim Werk von David Lynch, dessen “Twin Peaks” gemeinsam mit “Akte X” nicht nur wegen Setting und Stimmung stets präsent ist, ihre Freude am Grübeln, Diskutieren und Interpretieren haben. Nach “Firewatch” und “That Dragon, Cancer” ist “Virginia” 2016 bereits das dritte souverän gelungene Experiment in Sachen interaktives Erzählen. Nur eben - siehe ganz oben - nicht für jeden.