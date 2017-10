Go Right: GamerGate und AfD

„Natürlich haben wir auch Überschneidungen mit Rechten, das hat der Kleintierverein aber auch“, sagt Rübsamen. Ähnlich politisierte Kampfbegriffe mit rechten Kräften wie der AfD will er dabei nicht wahrnehmen. Den bei GamerGate verbreiteten “Social Justice Warrior“ will er etwa nicht mit Gutmensch gleichsetzen. Der Social Justice Warrior würde viel eher aktiv für Gender- und Gleichheit kämpfen, er sei ein „Krieger“. Gutmenschen würden einem ihre Haltung nicht aufdrücken. Er präferiere außerdem die Bezeichnung „Bessermensch“, da dies eher ausdrücken würde, dass sich diese Personen für etwas Besseres hielten.

Nach dem Wahlsieg von Donald Trump im vergangenen Jahr wurden Ähnlichkeiten zwischen GamerGate und der rechtsextremen „Alt-Right” auffällig. Matt Lees schrieb dazu im Guardian: „The similarities between Gamergate and the far-right online movement, the „alt-right”, are huge, startling and in no way a coincidence”, und nennt dafür etwa die Position von Breitbart-Chef Steve Bannon im Weißen Haus – jenes Medium, das, das mit Milo Yiannopoulos einem der größten Fürsprecher von GamerGate eine Plattform gab. Auch die ähnlich aufgeheizte Stimmung gegen einschlägige Medien sieht Lees nicht nur als Zufall an – Parallelen, die die meisten GamerGater allerdings von sich weisen.

Dennoch wollte die AfD offensichtlich im selben Teich fischen und hoffte unter dem Hashtag #GamerGate einige Unterstützer der Szene für sich gewinnen zu können. Laut einem Tweet der AfD Heidelberg glauben sie selbst daran, dass GamerGate Trump herbeigeführt hat: „Es sind mehrere Bewegungen konvergiert. #GamerGate #Teaparty und mehr (...)” und verweist anschließend auf Quellen wie Reddit, Breitbart und die rechtskonservative Autorin Ann Coulter – also Medien abseits des von beiden Seiten kritisierten Presse-“Establishments”.