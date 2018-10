Peters Game

Die Tücken des Micromanagements

Mit den ersten kleinen Übungsgefechten zeigte sich bereits, dass wir irgendwie nicht dasselbe Spiel spielten: Ich sollte mit einem dutzend Kampfpanzer und der doppelten Menge an Begleitfahrzeugen ein kleines Dorf einnehmen: Aus einer Meatspace-Perspektive wäre es vernünftig gewesen sich an das Dorf heranzutasten, schließlich will man nicht in einen Hinterhalt fahren. Ich dagegen ließ meine Schützenpanzer mit Vollgas in das Dorf brettern und die Infanterie aus ihren Transportern absitzen. Die Kampfpanzer rückten währenddessen nur in wechselseitigen Sicherung vor.

Was bedeutet, dass ein Panzer steht und sichert, während der andere fährt, dann wird gewechselt. Eine Sache, die man so einem Menschen in einem Panzer nicht extra sagen muss, das machen kluge Panzerfahrer von alleine. Doch in der Simulation war es einer von mehreren Bewegungsbefehlen, die explizit gegeben werden mussten.