Wie die Pokéwirklichkeit einen Jungen aus mir machte. (Gefälschte) Erinnerung in drei Editionen

Ich machte die Augen wieder auf und saß in meinem kleinen, rechteckigen Kinderzimmer, auf meinem grünen, rechteckigen Bett mit dem grauen, rechteckigen GameBoy in der Hand. Nintendos erster Handheld konnte noch nicht viel, doch trotzdem war die mit labilen Synthie-Klängen angereicherte Welt auf dem froschgrünen Bildschirm von da an die ultimative Stimulation meines Miniaturgehirns. Pokémon fing an, mich von Kopf zu Fuß umzumodeln und blies mir dabei neuen Geist in meinen psychologischen Apparat, das Leben als Schuljunge fing mit Pokémon an.

Meine Mutter wusste damals noch nicht, welche Droge sie mir mit ihrem Geschenk verabreichte. In den Köpfen der Menschen kursiert diese wundersame Vorstellung, dass irgendwann mal ein Typ mit runden, geschwärzten Gläsern vor einem steht, und einen wählen lässt, zwischen roter und blauer Pille. Bekommt man in den wichtigen Momenten seines Lebens aber wirklich die Wahl? Die Mehrheit der Pokémon-Spieler konnte jedenfalls nicht wählen. Mir wurde Rot oder Blau einfach so injiziert, völlig ohne meine Zustimmung, denn klein, unmündig und ein ziemlicher Schisser war ich. Der Stich aber war tief und verstörend und je mehr von diesem Zeug in meinen Körper drang, desto weiter zogen sich meine Pupillen zusammen, dass jeder Lichteinfall in dieser merkwürdigen Grünschattierung geknetet wurde, den ich von meinem Pokémon-Spiel kannte.